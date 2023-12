Sabato 9 Dicembre si è concluso il circuito dei Tornei Endas per l'anno 2023. L'ultima gara in programma era infatti il Torneo d'Autunno del 5 livello al quale hanno partecipato le ginnaste dell'agonistica Gold accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani. Mya Gym conquista il 2º posto al Torneo delle società e quindi il premio in denaro di 1000 euro!