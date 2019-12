Acquisito a titolo definitivo Giuseppe Zampano

Il Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Giuseppe Marco Zampano. Il centrocampista ha svolto ieri le visite mediche e oggi ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2020. Classe 1993 (è nato a Genova il 30 settembre) Zampano esordisce tra i professionisti nelle file del Portogruaro (C1) dove resta solo nella prima metà della stagione 2012/13, completata col Martina un gradino più sotto. Seguono due campionati di serie B nel Crotone (dov’è compagno del suo nuovo allenatore, Francesco Modesto) culminate nella promozione in serie A, prima assoluta nella storia del club rossoblù. Nel gennaio del 2017 passa al Venezia e fa in tempo a conquistare un’altra promozione, questa volta tra i cadetti, dove gioca i due successivi campionati sempre nella squadra lagunare con la quale il contratto è scaduto nello scorso luglio. In carriera ha collezionato 126 presenze tra i professionisti e messo a segno cinque reti. In bianconero vestirà la maglia numero 27.