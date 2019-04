Ancora soddisfazioni per le atlete dell’accademia della ginnastica San Marino a.s.d.

Sabato 13 Aprile 2019 si è svolta a Rimini la seconda prova del Campionato individuale di ginnastica artistica femminile - categoria Silver LB Allieve. A scendere in campo gara sono state le atlete Jasmine Bologna, Rachele Conti e Lucia Menghi accompagnate dall’allenatrice Diana Timerina. Lucia Menghi, dopo ottime prove soprattutto a parallele e a trave, conquista la 3^ posizione in classifica generale. Buone anche le prove di Rachele Conti e Jasmine Bologna che si attestano rispettivamente in 9° e 10° posizione in classifica generale. Domenica 14 Aprile 2019, sempre a Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato individuale GAF – categoria Silver LA e a rappresentare la compagine sammarinese è stata la più piccola delle agoniste dell’Accademia della ginnastica San Marino, Sara Rossi di soli 8 anni che, nonostante qualche incertezza dovuta all’inesperienza, si piazza in 8° posizione nella classifica generale su 32 atlete in gara. Per la categoria Silver LA Junior, hanno gareggiato con i colori sammarinesi, Maria Letizia Pagnoni e Viola Pasquali. Buone le prove di Viola e Maria Letizia che purtroppo non sono riuscite a salire sul podio a causa di alcuni errori dovuti all’emozione: 12° posizione per Viola e 21° per Maria Letizia in classifica generale su circa 30 atlete. Il Presidente Milena Bernabini, il Tecnico Federale Manuele Amenta, gli allenatori e gli altri componenti del consiglio direttivo della società, Tatiana Fiorani e Michela Ceccoli, si ritengono comunque soddisfatti per il lavoro svolto dalle ginnaste.