Atletica leggera: giovani velocisti si mettono in luce al Meeting indoor assoluto di Ancona

Domenica, 8 gennaio, i giovani velocisti del Gruppo Podistico Atletico San Marino, si sono messi in luce al meeting indoor di Ancona. I più giovani, nati nel 2007, al primo anno di categoria, esordiscono con buoni riscontri cronometrici sui 60m : il più esperto Matias Francini (cresciuto nelle fila del sodalizio sammarinese), grazie ad un’ottima partenza vince la propria batteria in 7’’31, a qualche centesimo dal record nazionale, segue il coetaneo Simone Zoffoli con 7’’86 . Nella categoria allievi (18-19 anni), il migliore è Emanuele Benvenuti con 7’’52 seguito dal compagno di squadra Romeo Ndoja in 7’’69. Dichiara l’allenatore Davide Molinari : “ Emanuele, Romeo e Simone sono alla prima partecipazione agonistica e questi risultati sono un punto di partenza. Fanno parte di un bel gruppo affiatato che sta crescendo bene.”

c.s. G.P.A San Marino