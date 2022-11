Atletica leggera : Oro per Silvia Macina al 45° Giro dei Gessi giovanile

Sabato, 5 novembre, in anteprima al 45° Giro dei Gessi, si è svolta la gara giovanile sulla pista di Cesena per le categorie giovanili. Un giro di pista per tutti, da correre il più velocemente possibile per salire sul podio.

Silvia Macina ha preso parte alla competizione nella categoria under8 (7-8 anni). Reduce dai recenti Campionati italiani Aics su pista, sempre sulla pista di Cesena, dove era giunta quarta, la giovane allieva della Scuola di Atletica leggera del Gruppo Podistico Atletico San Marino, ha saputo trarre insegnamento dall’esperienza fatta.

Silvia è partita ad un ritmo che Le ha permesso di controllare il gruppo di testa nei primi 120 metri. Poi, ha gradualmente accelerato, arrivando in testa ai 300m. Nel rettilineo finale , ha gestito il margine sulle avversarie fino al traguardo. 1’19’’2 è il riscontro cronometrico sul giro di pista. Arrivata con il sorriso, ammette : “ Sono soddisfatta del mio impegno!”



Comunicato stampa

Scuola di Atletica leggera del Gruppo Podistico Atletico San Marino