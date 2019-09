Basket: ottimo test a Pesaro per i Titans

Buona la prima. Anzi, buonissima. La Tiss’ You Care San Marino ha affrontato in trasferta il Bramante Pesaro, squadra di C Gold (dunque di una categoria superiore ai Titans) e il risultato è stato ottimo. Dopo un primo periodo di assestamento, la squadra di coach Padovano ha macinato gioco e, pur al primo vero esame (il Bramante ad esempio era già stato impegnato con l’Aurora Jesi), ha vinto secondo, terzo e quarto periodo. I primi dieci minuti di gioco sono terminati col +8 pesarese (22-14, padroni di casa precisi dalla lunga distanza), mentre il secondo quarto ha visto prevalere la Tiss’ You Care 16-11, con la difesa a salire di livello. Nel terzo periodo fuochi d’artificio e grandi percentuali per il 26-20 Titans, mentre nel quarto parziale di nuovo difese sugli scudi ma San Marino comunque sempre avanti sulla sirena (13-9). Quattro periodi terminati sul 69-62 per gli ospiti, con le squadre che però hanno poi giocato anche un quinto parziale che ha visto prevalere Pesaro (che sorpassa nel totale). Buona la prestazione di squadra per la Tiss’ You Care. Tra i singoli, da segnalare i 16 punti di Raschi, i 12 con 8 rimbalzi di Saponi e i 10 con 7 rimbalzi di Felici.