Campionato Nazionali Silver FGI

A Rimini il 28 Giugno 2023 accompagnata dalla tecnica Valentina di Rese è scesa in pedana Emily Zonzini nella Cat. LA2 Junior 2. Emily si è aggiudicata un buonissimo 19º posto al cerchio e un 30º posto alla clavette su 56 atlete in gara. Ha concluso con un 24° posto in Classifica Generale su 56 atlete. Venerdì 30 Giugno é stata la volta di Arianna Mazza per la Cat. LA2-J3. Arianna ha conquistato un buon 15° posto alle clavette e un 31º posto al cerchio concludendo con un 20° in classifica generale su 44 ginnaste in gara. Sabato 1 Luglio è toccato alle piccole "barbie” che con la loro squadra formata da Anita Gatti, Martina Cecchetti e Virginia Serra per la Cat. SerieD LA hanno ottenuto il 66° posto su 105 squadre in gara! Infine Domenica 2 Luglio abbiamo concluso questi Nazionali nel migliore dei modi con Lucia Piscaglia che si è qualificata in entrambi gli attrezzi con un 1º posto alla palla e un 10° posto al corpo libero concludendo lunedì 3 Luglio a un passo dal podio con un 4° posto in entrambi gli attrezzi e con uno strabiliante 2° posto nella classifica generale su 143 ginnaste in gara!

Cs - MYA GYM