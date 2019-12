Canicross : medaglia d’oro per Icy e Paola Carinato

Il canicross non è la semplice corsa con il cane, è il termine internazionale che indica la disciplina cinofila dove cane e padrone corrono su un percorso sterrato, uniti tramite cintura, linea e pettorina. Il binominio Icy ( Border Collie di due anni) e Paola Carinato è salito sul gradino più alto del podio nella gara selettiva ICF di Poggiovalle (Umbria), domenica 1 dicembre. La gara, organizzata egregiamente dal Centro Martinelli ha visto oltre 100 binomi cercare la qualificazione per il campionato mondiale che si terrà in Francia ad ottobre 2020. Su un percorso di 5,6 km con continui saliscendi, resi scivolosi dal fondo fangoso, il binomio sammarinese, in perfetto affiattamento, è riuscito a dimostrare la sua forza e la sintonia in un campo gara fortissimo. Dichiara Paola : “ Noi siamo degli outsider in questa disciplina. Ma gara dopo gara, Icy dimostra sempre di più la sua forza veloce. Ci alleniamo sulle colline di Falciano, in mezzo alle vigne in modo da riprodurre le condizioni di gara. Così siamo arrivati preparati ad affrontare il fango, il fondo scivoloso e soprattutto le salite. Icy si diverte molto nel fare questo e per rispetto suo, mi stò allenando.” Infatti, serve molto allenamento perché, dopotutto, l’anello debole del binomio è l’umano, in quanto il cane potenzialmente può correre molto di più. Nella foto, premiazione e Icy e Paola

Paola Carinato