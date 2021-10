De Rossi avanza insieme a Bertuccioli nel doppio dell'Itf di Vero Beach

Prosegue l’avventura a stelle e strisce di Marco De Rossi. Il sammarinese è in corsa nel tabellone dei doppio del torneo Itf (15.000 dollari, terra) di Vero Beach, in Florida, in coppia con Federico Bertuccioli. Dopo l’uscita di scena in semifinale, la settimana scorsa, nel torneo Itf Men’s Future statunitense di Naples, Bertuccioli-De Rossi si sono imposti al primo turno sugli statunitensi Jack e Jamie Vance e domani, al secondo turno, dovranno affrontare la coppia formata dal canadese Liam Draxl e dallo statunitense Ben Shelton, seconda testa di serie del tabellone. Si è arrestato al secondo turno delle qualificazioni, invece, il cammino di De Rossi nel tabellone singolare. Dopo il successo all’esordio sull’indiano Parth Aggarwall (3-6, 6-1, 10-2), il sammarinese è uscito di scena contro Jan Magnus Johnson (6-2 6-1).