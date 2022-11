Debutto vincente per Pellandra a Torino. Iryna Horai trionfa a Cattolica

È partito con il piede giusto il cammino di Serena Pellandra nella fase finale del Junior Masters Road to Torino, alla quale si è qualificata grazie al successo nella tappa di Faenza. La sammarinese, terza testa di serie del tabellone, oggi ha debutto agli ottavi contro Sofia Visconte, vincendo con il risultato di 1-6 6-4 10-5. Domani, ai quarti, affronterà Victoria Galeone. Ieri, intanto, Iryna Horai si è aggiudicata la vittoria nel torneo nazionale di terza categoria (limitato al 4° gruppo), con formula Rodeo, del Queen’s Club di Cattolica.

La tennista ucraina del CAST San Marino ha superato in finale l’atleta di casa e testa di serie numero 1 Beatrice Ficociello, con il risultato di 4-1 4-2. Domenica positiva anche per Marco De Rossi, che difende i colori del TC Baratoff nel campionato di Serie A2. Ieri la squadra di Pesaro si è imposta per 4-2 sull’Albinea. De Rossi ha contribuito al raggiungimento del risultato superando 7-5 6-1 il suo avversario Iotti.