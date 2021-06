Divertimento e spettacolo assicurati alla San Marino Ekiden Marathon e alla San Marino Marathon 2021

Domenica 27 giugno, due eventi sportivi di caratura nazionale che stanno riscontrando tanto interesse da tutta Italia, dopo il grande successo dello scorso anno: la San Marino Ekiden Marathon, maratona a staffetta per team, anche amatoriali, di 5 concorrenti, e la San Marino Marathon, maratona individuale per atleti.

La San Marino Ekiden Marathon 2021 è la maratona a staffetta originaria del Giappone che vede in gara squadre formate da 5 atleti, anche amatoriali, sulla distanza tradizionale di 42,195 km suddivisa in 5 diverse frazioni (6,03 km + 12,06 km + 6,03 km + 12,06 km + 6,015 km). Tutte le frazioni intermedie partono e si concludono all’interno della zona di cambio, allestita dopo il traguardo, in Piazza Grande, dove è consentito il passaggio tra compagni di squadra del testimone, una fascia con il CHIP per il cronometraggio. L’iscrizione a questo format è possibile solo in squadra, agonistica con atleti tesserati oppure amatoriale con amici e colleghi, con 5 concorrenti, e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. A grande richiesta è stata confermata anche la San Marino Marathon 2021, maratona individuale per atleti che si snoda, così come la Ekiden, sullo spettacolare circuito cittadino di 6 km nel cuore della Repubblica di San Marino, da completare 7 volte, che permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. La partenza della Maratona "Ekiden" a staffetta è prevista alle 9:00 mentre quella della Maratona individuale è prevista alle 9:05, entrambe dall'antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. Viste le attuali iscrizioni, si preannunciano sfide entusiasmanti per la Maratona a staffetta Ekiden, tra i diversi team di atleti, appartenenti alle rispettive squadre di atletica leggera, con la classifica TEAM PRO, e tra i diversi team amatoriali, composti da amici o colleghi di lavoro, con la speciale classifica TEAM CORPORATE. Sul fronte Maratona individuale alcuni nomi possono già confermare il grande interesse, infatti al via della San Marino Marathon 2021 vedremo: Giorgio Calcaterra, Federica Moroni, Denise Tappatà e Marco Menegardi, questi ultimi due Campioni italiani in carica della 100 km su strada.