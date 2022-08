FSM: velocissimi i piloti del Titano

E' stato un weekend entusiasmante quello appena passato, due le gare principali per i piloti della Federazione Sammarinese Motociclistica e altrettante le soddisfazioni. MX - Il circuto MX di Fermo ha visto disputarsi questo weekend il Campionato Italiano Prestige. Al cancelletto di partenza Andrea Zanotti (Mc SMR), che sembra essersi riprerso alla grande dopo l'infortunio di inizio stagione:conduce due manche da protagonista, guida bene e con sicurezza, conclude al 5° posto la prima manche e guadagna il terzo gradino del podio nella seconda manche conquistando il 4° piazzamento per il weekend. MANXGP – Arriva invece da oltremanica, l'impresa di Maurizio Bottalico (MC Titano) al debutto nel MANXGP, la gara di Road Race più famosa, veloce e difficile che ci sia, sul prestigioso circuito cittadino dell’Isola di Man. Maurizio ci ha abituato a grandi risultati e anche questa volta non è stato da meno: già dalle prove si è visto che il suo sarebbe stato un debutto esplosivo, da subito ha fatto registrare ottime prestazioni, ad ogni test riusciva a fermare il cronometro su tempi in continuo miglioramento, ed anche la gara ha confermato il trend del nostro campione. Al termine della gara sfiora la top ten per pochissimi secondi classificandosi al 12°, con una media di velocità di 116 mph!. Un risultato incredibile per un pilota alla sua prima esperienza, che ancora una volta conferma la stoffa del pilota . I complimenti da tutta la Federazione Sammarinese Motociclistica.

Cs FSM