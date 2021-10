Futsal sp Cailungo, strepitosi e impensabile già alla prima, far punti! Bravissimi.

Metà estate 2021, ancora si pensava se organizzarci o no per allestire una squadra di futsal, che a noi piace più chiamare "calcetto" fatto tra amici appassionati, viste anche le caratteristiche che ancora oggi abbiamo nei nostri impianti. Piano piano aderiscono al progetto amici, che coinvolgono a loro volta altri amici e in men che non si dica simo, già in 16. Decidiamo di vederci sul terreno del "Piccolo Maracana" e da subito scatta una bella alchimia di "allegra compagnia" legata dalla passione per il calcio da ex giocatori o da giovani con poco spazio in prime squadre. Location e ambientazione splendida dove respirare quell'aria di vera passione e dove da subito si è capita l'intenzione di provarci a tutti i costi. Nasce quindi Futsal sp Cailungo, quello ufficiale, dove la Società è parte integrante e dove grazie a persone veramente speciali si è riusciti a formare una bella squadra, umile, con desiderio di fare gruppo, amicizia e divertirsi, supportata immediatamente da "La Vecchia Fonte", "sm-rihabilita" e l'immancabile "IWash autolavaggio". Avevamo già vinto alla sola iscrizione, come solo arrivando alla prima partita, presentandoci come squadra... mai si pensava di poter anche vincere "una prima" battaglia sul terreno di gioco... invece, "voilà" questi fantastici ragazzi, si portano a casa una prima bella, grande, sofferta e cercata vittoria in una di quelle partite che ha da subito quel sapore di derby. Grandiosi tutti; lunedì ci aspetta uno scontro con favoriti al titolo finale, facciamo il nostro, bene al meglio dando il massimo. Sarà comunque una battaglia da giocarsi sul terreno e solo alla fine del tempo sapremo cosa sia successo, oggi come oggi ci siamo, siamo la squadra Futsal sp Cailungo e 3 punti son in cassaforte. Buon divertimento Ragazzi Ci si rivede Lunedì 11 ottobre a Fiorentino ore 20:15.

sp Cailungo, addetto stampa Livio Ceci & Andrea Costa