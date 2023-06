Golf: San Marino fa tris a Monteveglio

Domenica 4 giugno si è svolta la terza gara giovanile federale di fila sul campo di Monteveglio (BO), che ha portato altri tre primi posti ai ragazzi del San Marino Golf. La gara è iniziata, inusualmente, alle 8 del mattino per evitare il forte temporale previsto nel pomeriggio, costringendo i nostri ragazzi a partire per la trasferta prima dell’alba così da arrivare al campo in tempo per svolgere il giusto riscaldamento pre-partita. Al torneo hanno preso parte 13 ragazze e 46 ragazzi provenienti da Emilia Romagna, Marche, Veneto, Toscana e Lombardia. La classifica generale lorda maschile è stata conquistata, per il San Marino Golf, da Leone Franchi con un eccezionale +4 sul par mentre la classifica netta vede al primo posto Lorenzo Ferrari Fusaglia (che bissa il successo della scorsa settimana) e il terzo posto di Alessandro Gardini. Tra le ragazze primo posto under 14 lordo per Giada Pelliccioni e terzo under 12 per Anita Masini, mentre la classifica generale lorda è stata vinta da Vittoria Alberta Piccoli di Verona e quella netta da Martina Giorgini del Conero

