Grandi Soddisfazioni per Mya Gym ai Nazionali di Cesenatico

Martedì 6 Giugno a scendere in pedana sono state Rebecca Mini, Annagiulia Gobbi e Sofia Ciavatta accompagnate dalla tecnica Luna Casadei. Nella 3cat elite senior anno 2007 Rebecca sale sul 3 gradino del podio con la specialità alla palla e conquista un 6 posto alle clavette. Per la 3a cat elite junior anno 2008 Annagiulia Ottiene un 6 posto in entrambi gli attrezzi; cerchio e palla. Infine Sofia l’ultima a scendere in pedana nella 3a cat junior elite anno 2009 si guadagna un 9 posto alle clavette e un 12 posto al cerchio. Mercoledì 7 Giugno è stata la volta di Mularoni Chantal, Zonzini Alice e Giannoni Vera. Accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani e dalla tecnica Sara ecco i risultati delle nostre ginnaste. Nella 3 cat allieve élite con una buona esecuzione sia Alice al corpo libero che Chantal al cerchio ottengono un 6 posto. Alice sale sul 2 gradino del podio alla palla mentre Chantal per via di qualche errore si piazza ai suoi piedi con un 4 posto alle clavette. Per la 3 Cat Allieve anno 2011 nel pomeriggio Vera ottiene un buon 6 posto al corpo libero e un 11 al cerchio. Giovedì 8 hanno gareggiato Lucia Piscaglia nella 1a cat. Esordienti anno 2013 e Arianna Conti nella 1a cat. Esordienti anno 2014. Ad accompagnarle la tecnica Micaela Bertuccioli. Sia al corpo libero che alla palla Lucia sale sul gradino più alto del podio aggiudicandosi anche il titolo di CAMPIONESSA NAZIONALE in entrambi gli attrezzi. Arianna conquista il 3 gradino del podio al corpo libero e un 8 posto alla palla. Le allenatrici sono molto fiere di voi!

c.s. Mya Gym