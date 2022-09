Il Programma di Politica Sportiva al centro della discussione nell’ultimo Consiglio Nazionale

Martedì 13 settembre si è riunito il Consiglio Nazionale del CONS. Tra i punti all'ordine del giorno, l’approvazione del Programma di politica sportiva per il ciclo Olimpico 2022-2024 che prevede, tra gli obiettivi principali, la crescita e la formazione di dirigenti, tecnici e collaboratori al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni agonistiche degli atleti. Il Consiglio Nazionale ha approvato anche il Piano di priorità interventi sugli ompianti sportivi e, infine, è il Bilancio di previsione CONS 2023 e pluriennale 2023-2024-2025. Il Programma di politica sportiva vuole proseguire l’entusiasmo originato dai successi delle medaglie olimpiche con la volontà di rendere ancor più professionale l'intero ambiente. Da qui la volontà di una ristrutturazione amministrativa e organizzativa del CONS, che dovrà essere seguita di pari passo da una gestione ottimale delle strutture sportive. Il CONS, approvando il Piano di priorità interventi sugli impianti sportivi, intende intraprendere un percorso di sostenibilità ambientale delle strutture seguendo le direttive adottate dal CIO. Inoltre, viene espressa la volontà del massimo ente sportivo sammarinese per cercare di ottenere una maggiore autonomia in termini di gestione del personale, collaborazioni e finanziamenti. C’è l’intenzione di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le Segreterie di Stato per implementare i rapporti di collaborazione con la Scuola, la Sanità e le Politiche Giovanili per coinvolgere sempre di più le future generazioni. Approvando il Bilancio di previsione e pluriennale, il CONS ha apportato alcune modifiche, al fine di rendere ancor più chiara l’allocazione delle risorse, con l’obiettivo di migliorare i vari settori del Comitato Olimpico.