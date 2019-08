Imolese Calcio: addestramento tecnico con il calciatore Abdoulaye Sall

Imolese Calcio rende noto di aver sottoscritto un contratto di addestramento tecnico con il calciatore Abdoulaye Sall. L’attaccante senegalese si è messo in luce nell’ultimo campionato di Serie D attirando le attenzioni di numerosi club di Lega Pro. Fra questi, il primo a credere e a puntare sulle sue qualità è il direttore sportivo Filippo Ghinassi: “Sall è un ragazzo che ha mandato segnali importanti nella passata stagione. Nel campionato di Serie D è il 2000 ad aver segnato più gol in Italia: 14 gol alla sua età non sono pochi. Siamo felici di iniziare un percorso pluriennale insieme a lui, convinti che potrà regalare soddisfazioni a lui ed alla società”

Comunicato stampa

Imolese Calcio