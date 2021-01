Juvenes ciclismo riparte  la scuola di ciclismo per giovanissimi

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo comunica che nei prossimi mesi (Marzo/Aprile) del corrente anno 2021 organizza la SCUOLA DI CICLISMO per RAGAZZI e RAGAZZE dai 6 ai 12 anni presso il PARCO LAIALA di Serravalle con la guida del Tecnico professionista PETR UGRYUMOV, che in passato ha già svolto la sua collaborazione con la Squadra Allievi Juvenes Ciclismo nel ruolo di Direttore Sportivo, un gradito ritorno, una risorsa per i suoi preziosi insegnamenti, rivolti ai Giovanissimi che desiderano imparare e avvicinarsi al Ciclismo. Per Informazioni e Iscrizioni si possono già contattare telefonicamente i Dirigenti Juvenes Ciclismo: Giorgio Guidi 334 7370772, Sergio Zafferani 335 7346975. Ti piace pedalare..? Partecipa ai corsi e divertiti con noi!

