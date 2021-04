Juvenes: scuola di ciclismo open day alla Casa Laiala di Serravalle

La Società Sportiva Juvenes Ciclismo con il sostegno del Comitato Promotore Lotteria Pro Michael Antonelli comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Scuola di Ciclismo Corsi per MTB e Bici da Strada nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 di ogni settimana, iniziativa rivolta ai Giovanissimi Bambini e Bambine dai 6 anni in poi che intendono avvicinarsi alla disciplina sportiva.









L’Open Day è programmato per Mercoledì 21 aprile 2021 ore 16,30 (info:3347370772-3357346975) presso il Parco Casa Laiala di Serravalle adiacente al Parco Laiala; i Corsi si svolgeranno con la Direzione Tecnica dell’ex Corridore professionista Petr Ugrymov che nel passato ha seguito i Team Juvenes Ciclismo nel ruolo di Direttore Sportivo, una gradita conoscenza e garanzia per la competenza e la professionalità che sa trasmettere nell’insegnamento ai Giovani aspiranti ciclisti. Si informa inoltre che la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Serravalle ha realizzato su di un terreno di sua proprietà alla Casa Laiala di Serravalle un Pistino Ciclistico MTB con il supporto tecnico logistico della Juvenes Ciclismo e di Amici, con la collaborazione del Comitato Promotore Lotteria Pro Michael Antonelli e che a giorni verranno comunicati nel dettaglio i progetti del Comitato Promotore finalizzati a sostenere e a promuovere il Ciclismo Giovanile. “Se ti piace pedalare..unisciti a noi” questo è l’invito rivolto ai Giovanissimi.

Società Sportiva Juvenes Ciclismo