L'Accademia della Ginnastica San Marino Asd continua a collezionalre podi

Le ginnaste sammarinesi hanno monopolizzato i podi in occasione della seconda prova del Trofeo a Colori svoltasi a Rimini domenica 31 Marzo 2019 distinguendosi in tutte le categorie. Per il terzo livello, categoria 2012 Greta Nanni, la più piccola, dopo esercizi impeccabili in tutti gli attrezzi, conquista la 1° posizione in classifica generale. Per la categoria 2011 Jasmine Karoui si impone su tutte le altre salendo sul gradino più alto del podio in classifica generale e Lily Bruschi ottiene un ottimo 2° posto sempre in classifica generale. Per la categoria 2010, Sara Berardi si attesta in 6° posizione in classifica generale ma ottiene, un ottimo 1° posto a trave e un 2° a corpo libero. Per la categoria 2009, Maria Scarpellini guadagna un ottimo 2° posto in classifica generale e Asia Girone il 3°; Irene Berardi invece si attesta in 6° posizione nella generale, ma conquista la 2° a corpo libero; Vittoria Scarpellini si posiziona al 6° posto. Per la categoria 2008, Erica Amati conquista una splendida 1° posizione in classifica generale, Sofia Brolli la 3° posizione, Martina Para la 4° e Maria Casadei Valentini la 6° nella generale ma si piazza al 1° a corpo libero e al 3° a trave. Per la categoria 2006, Vittoria Paci conquista la 1° posizione in classifica generale e Claudia Foschi, nonostante si sia approcciata da poco alla ginnastica artistica, riesce ad ottenere un buon 4° posto in classifica generale. Per la categoria Senior, Greta Paolucci sale sul 2° gradino del podio in classifica generale; Alice Eusebi 6° generale ma ottiene un bel 1° posto a trave, infine Beatrice Selva si classifica 6° nella generale, ma sale per ben due volte sul 2° gradino del podio sia a trave che a corpo libero. Per il quarto livello, categoria 2008 è Nicole Mularoni ad aggiudicarsi un meritato 1° posto in classifica generale seguita da Ilaria Babboni in 2° posizione. Per il secondo livello, categoria 2007 Giorgia Cirone guadagna una bellissima 1° posizione in classifica generale. Per la categoria 2009 Gioia Mupo guadagna la 2° posizione in classifica generale, Aida Belletti la 3° posizione poi Eleonora Grossi 4° nella generale ma si classifica in 2° posizione a trave, 3° a volteggio e 3° a corpo libero; Aurora Berardi 6° nella generale e 2° a corpo libero. Per la categoria 2010, Denisa Tentea sale sul 2° gradino del podio in classifica generale, Giulia Cirone si attesta in 4° posizione e Margherita Muratori in 6°. Per la categoria 2012 Gaia Caramia ottiene la 6° posizione in classifica generale ma guadagna il 1° posto a corpo libero e il 3° posto a volteggio. Sabato 30 Marzo 2019 a Rimini, si è svolta anche la seconda prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre di Serie D - categoria LB. La rappresentativa sammarinese composta da Ilaria Pelliccioni, Anita Carlini e Lucia Menghi, ha portato a termine una bella gara, ma purtroppo, per soli pochi centesimi di punto, si è dovuta accontentare del 4° posto in classifica generale come nella prima prova. Infine, domenica 31 Marzo 2019 sempre a Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre di Serie D - categoria LA. La giovane squadra sammarinese composta da Jasmine Bologna, Rachele Conti e la piccola Sara Rossi, dopo essersi confrontata con oltre 23 squadre e quasi 100 concorrenti, per pochi centesimi, non è riuscita a salire sul podio come nella prima prova ma si è dovuta accontentare del 4° posto in classifica generale. Il Presidente dell’Accademia Milena Bernabini, il direttivo e gli allenatori sono molto felici per questi risultati e compiaciuti dal fatto che anche atlete che si sono avvicinate da poco alla ginnastica artistica, abbiano avuto modo di prendersi le loro meritate soddisfazioni.