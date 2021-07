L’Aerobatic Team di San Marino, protagonista in campo internazionale nel week end a Monselice (PD) per una gara di Coppa del Mondo di acrobazia F3A valida anche come campionato Italiano 2021. Di grande livello la partecipazione di piloti provenienti da Austria, Francia, Italia e San Marino, fra i quali il campione mondiale l’austriaco Gernot Brukmann ritenuto il più completo pilota di aeromodelli al mondo primeggiando in diverse categorie diverse fra loro; e non poteva essere diversamente anche il risultato finale della competizione vincendo tutte le manche di gara sia preliminari che in finale. Secondo classificato il vicecampione mondiale juniores l’italiano Alessandro Panzanini di Merano ed a stretto giro di punti, terzo il campione europeo juniores, il trevisano Andrea Cervi, giovani molto bravi e costantemente in crescita nella difficilissima categoria F3A. Presente anche il campione Imac (acrobazia in semiscala) l’austrico Werner Kohlberger, che ha concluso meritatamente al 4° posto, svolgendo ottimamente i voli di finale con programma più complesso. I nostri piloti si sono difesi al meglio con la grinta che li contraddistingue, fra i quali vi è stata “lotta in casa” fra Massimo Selva e Francesco Vavala che solo all’ultima manche di finale ha sorpassato il compagno di pochi punti chiudendo la classifica finale al 6° posto e quindi 7° Selva, bravi entrambi! Presente all’appuntamento anche Jean Paul Deltail Team Manager della nazionale sammarinese F3A, nonché abile pilota, che ha concluso all’ottavo posto accedendo alla finale.









Davvero alto il livello dei voli degli otto finalisti, difficile è stato il compito dei cinque giudici presenti delle quattro nazioni rappresentate fra i quali anche il giudice di San Marino, Franco Sala. Nessuno ha sbagliato le 19 manovre acrobatiche del programma e tutti hanno fatto solo piccole imprecisioni, che unite allo stile di volo vanno a completare il metro di giudizio, come sempre in questi casi non omogeneamente condiviso dalla giuria e dai presenti. Complice il difficile momento storico che stiamo attraversando, tecnicamente si sono viste poche novità, se non un ritorno al monoplano da parte del campione Brukmann. Dopo alcuni anni di supremazia di biplani ritenuti per i nuovi programmi acrobatici e stili di volo più performanti, alcuni campioni sembrano ritornare all’utilizzo del monoplano, ovviamente adattato ai nuovi stili di volo e quindi aerodinamicamente modernizzato rispetto al passato; se questa è la tendenza, sicuramente una semplificazione tecnica che agevolerà i piloti. Assente giustificato Sebastiano Silvestri impegnato nello stesso week end a Pordenone insieme a Gianluca De Marchi per il raduno prova del “Top Gun Europe” di Jet che si svolgerà a Settembre dove il nostro Team oltre a partecipare al prestigioso evento, farà parte integrante dell’organizzazione. Prossimo appuntamento in Austria a fine mese per la coppa del mondo di F3A, gara non semplice ma dove ancora una volta i nostri terranno alta la bandiera bianco/azzurra.

C.s. Aerobatic Team di San Marino