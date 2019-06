La squadra del CAST debutta nei play off di D1

Sfida importante, quella di domenica, per la squadra del CAST che milita in Serie D1. I sammarinesi Tommaso Simoncini, Lorenzo Tamagnini, William Pelliccioni, Davide Petrini ed Elia Santi (mancherà Antoine Barbieri, infortunato) sono infatti chiamati ad affrontare a Bologna la prima sfida dei play off per la promozione in Serie C contro il Panda Tennis. I sammarinesi, dopo un girone iniziale non brillantissimo, non partono con i favori del pronostico, ma avranno la possibilità di rifarsi per ottenere la sperata promozione. Domenica scorsa, invece, è scesa in campo l’Under 12 femminile del CAST per il primo turno della fase regionale contro il CT Zavaglia di Ravenna. Le allieve della Scuola Federale Talita Giardi e Silvia Aletti si sono imposte per 3-0 e domenica saranno impegnate in trasferta a Ferrara. In settimana la stessa Silvia Alletti si è aggiudicata i tornei di Torre Pedrera e del CT Cicconetti.