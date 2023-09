Mediterranean Beach Games: domani l’esordio degli atleti di beach tennis

È giunta l’ora dell’esordio per i primi atleti sammarinesi impegnati ai Mediterranean Beach Games a Creta. A rompere il ghiaccio, domani mercoledì 13 settembre, saranno i biancazzurri del beach tennis. Si è da poco concluso il sorteggio dei tabelloni femminile, maschile e doppio misto. La coppia femminile Marika Colonna – Alice Grandi dovrà vedersela agli ottavi con le cipriote Horiceanu – Tsakkistou. Alvise Galli e Federico Zafferani, invece, agli ottavi si troveranno di fronte i francesi Paul Gotarda e Theo Irigaray. Sarà una doppia sfida contro la Spagna, infine, quella nel tabellone di misto: Grandi – Galli sfideranno Costa Graell – Rodriguez Querol, mentre Colonna – Zafferanni se la vedranno con Fenandez Palos – Ramos Viera, seconda testa di serie. Il programma gare, ancora in fase di elaborazione, partirà dalle 9.00. Intanto proseguono gli allenamenti per Camilla Sansovini e Federico Fabbri. I due portacolori del nuoto pinnato esordiranno giovedì nelle batterie del mattino: Camilla nei 50 metri pinne, Federico nei 100. Il giorno seguente la situazione si invertirà, con la Sansovini impegnata nella distanza più lunga e Fabbri nella gara corta.

