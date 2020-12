Nazionali Gold e Silver per le agoniste della S.S. Ginnastica San Marino

Dal 4 al 7 dicembre, a Rimini, si è disputato il Campionato Nazionale Silver di Ginnastica Ritmica, in occasione della più ampia manifestazione “Ginnastica in Festa” che ha coinvolto tutto il mondo della ginnastica italiana. Con l’occasione, all’evento è stata “ospitato” anche il Campionato Nazionale Allieve Gold, giunto quindi alla fase finale. Per la Società Sportiva Ginnastica San Marino è scesa in pedana, accompagnata dall’allenatrice Monica Leardini, Gioia Casali, grazie alla splendida qualifica ottenuta nella fase interregionale del Campionato Gold categoria Allieve4. Gioia ha concluso questa sua prima partecipazione ai Nazionali Gold al 22° posto, consapevole comunque che le sue capacità vanno ben oltre. Nelle varie giornate, dedicate al Campionato Nazionale Silver, hanno preso parte, tra numerosissime atlete, le giovani agoniste Ludovica Delvecchio Manduchi, Gaia Corbelli, Noa Delvecchio, Vittoria Toscano, Camilla Ronci, Irene Di Rosa e Luna Moschella, accompagnate dalle allenatrici Lucia Castiglioni, Alice Grandoni e Monica Leardini. Tutte sorridenti e contente di aver ripreso le gare, in questo anno complicato che ha inevitabilmente infierito su una preparazione resa difficile da stop e riprese e da tante limitazioni che le norme del momento hanno imposto. Da segnalare comunque il buonissimo 8° posto alla palla (su 39 atlete) di Ludovica nella categoria LE Allieve4 e l’ottimo 4° posto alla palla (a 0,10 dal podio, su 27 atlete) di Noa, nella categoria LC Allieve2. Il direttivo della Società Sportiva Ginnastica San Marino, con l’occasione, intende ringraziare innanzitutto le atlete per l’impegno dimostrato, nonostante le mille difficoltà incontrate per poter proseguire l’attività, così come le allenatrici e le famiglie che hanno fatto tutto il possibile per rendere “normali” questi lunghi mesi.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino