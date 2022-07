Nicolò Gambino è l’ennesimo colpo dello United Riccione!

20 anni, settori giovanili prestigiosi come quelli di Torino e Monza poi le maglie di Verbania, PDHA, Legnano e, nell’ultimo semestre, Tritium con la quale ha collezionato 2 reti e 3 assist in 16 presenze. Ora Nicolò Gambino è un nuovo calciatore dello United Riccione! Il Presidente Pasquale Cassese e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino lavorano convintamente per consegnare al tecnico Mattia Gori una rosa costruita con il giusto mix fra calciatori giovani ed esperti. Nicolò Gambino è un centrocampista giovane, perfetto per integrarsi in una linea mediana a tre, mancino, con grandi qualità nel palleggio e nella costruzione del gioco.

Prende forma lo staff sanitario

Il Dott. Luca De Siena, medico chirurgo, sarà il responsabile medico dello United Riccione e guiderà lo staff sanitario.

La scelta di Micale una garanzia per tutti i giovani di Riccione

A titolo di chiarimento, in aggiunta a quanto comunicato nella giornata di ieri, è utile precisare che Salvatore Micale sarà il referente dei settori giovanili del Riccione United e del Riccione F.C., una scelta che sancisce il primo passo verso la creazione di un unico settore giovanile di grande livello per tutti i ragazzi di Riccione. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa congiunta dei Presidenti Cassese e Solfrini.

c.s. SSD United Riccione