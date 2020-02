Ottima gara UISP per la Mya Gym

Sabato si è svolta la prima prova regionale del campionato regionale UISP di 1a e 2a categoria a Sorbolo (PR); in gara a rappresentare la società erano presenti le ginnaste Camilla Borgagni e Anna Monti. Camilla ha gareggiato nella 2° categoria junior anno 2005-2006 eseguendo un primo esercizio alla palla in cui qualche imprecisione di troppo le permettono di conquistare un 14° posto, successivamente con un’ottima prestazione con le clavette si riscatta e scala la classifica fino a sfiorare il podio e conquista il 4° posto finale. Anna Monti ha gareggiato nella 1° categoria junior nel primo esercizio alla palla non ha saputo esprimersi al meglio ed ha concluso in 14° posizione; nella seconda esecuzione esprime grinta e determinazione eseguendo un ottimo esercizio alle clavette e mette in fila tutte le sue avversarie conquistando il primo posto della classifica finale.