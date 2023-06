Ottimi i primi risultati di Mya Gym a ginnastica in festa

Venerdì 23 Giugno, il 1° giorno dei Campionati Nazionali Silver a Rimini ha aperto le danze Annagiulia Gobbi per la Cat. LE Junior 3 accompagnata dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani. Con un ottimo punteggio di 14.075 a due passi dalla qualificazione per la finale Annagiulia ha concluso con un 13º posto alla palla mentre si è classificata 44º al cerchio e 45º alle clavette. Annagiulia chiude con un 38º posto nella classifica generale su 82 ginnaste in gara!!! Domenica 25 Giugno per la Cat. LC junior 2 è scesa in pedana Marta Macina accompagnata dalla tecnica Luna Casadei. Ottime le due prove di Marta nelle qualificazioni di domenica che le hanno fatto conquistare entrambe le finali di attrezzo con uno strepitoso 1º posto alla fune e un 5º posto al cerchio. In Classifica Generale guadagna la 2a posizione su 181 ginnaste in gara!!!!! Lunedì 26 Giugno Marta ha avuto l’accesso alla finale dimostrando comunque tutta la sua grinta e determinazione concludendo con un 6º posto su 41 ginnaste nella Classifica Generale, un 5º posto alla fune e un 7º posto al cerchio su 11 ginnaste in gara. Nel pomeriggio è scesa in pedana Martina Vicini per la Cat. LC allieve accompagnata dalla tecnica Valentina di Rese. In Classifica generale Marty conclude con un 64º posto su 155 ginnaste! Al Corpo libero si piazza 45^ su 75. Al Cerchio esegue una buona prova che le fa guadagnare la 31^ posizione su 84 ginnaste in gara. Bravissime ragazze, le vostre allenatrici sono davvero fiere di voi!