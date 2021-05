Padel: Nazionale al lavoro in vista del Campionato Europeo

Si è svolto, al Wondarbay di Serravalle, il primo raduno della Nazionale di Padel in vista dei Campionati Europei che si terranno a Marbella, in Spagna, dal 28 giugno al 4 luglio. Stefano Pazzini, recentemente nominato capitano anche per la formazione di padel, ha convocato per questo primo stage 8 giocatori: Gianluca Berardi, Edoardo Berardi, Davide Bertucini, William Forcellini, Federico Galli, Jarno Giardi, Edoardo Vampa e Alessandro Paccagnella. Agli Europei potranno essere schierate tre coppie, più una riserva, per un totale di 7 giocatori. La formazione sammarinese è stata inserita nel tabellone principale, di cui fanno parte 12 squadre (Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Monaco, Russia, Belgio, Spagna e, appunto, Sa Marino). Sei compagini (Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera) passeranno invece per le qualificazioni che andranno a definire il tabellone finale da 16.