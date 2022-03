Padel: titani sconfitti in Coppa Italia. Esordio col botto nel campionato MSP

Nella seconda giornata di Coppa Italia limitata 2.1 è arrivata una sconfitta per il Padel San Marino contro Riccione, squadra favorita del girone. I riccionesi, nelle cui fila militano i nazionali biancazzurri Gianluca Berardi e Edoardo Vampa, si sono imposti per 3-0. Boldrini-Paccagnella hanno ceduto 6-1 6-3 contro Luca Carli e Berardi, Lorenzini – Montali hanno perso 6-3 6-2 contro Cristian Carli– Berlese; infine, nel match clou della giornata, Bertuccini – Giardi si sono arresi per 6-2 6-4 su Conti – Vampa (foto).

Ieri è iniziato anche il campionato MSP. Partenza con il botto per la squadra del Wonderbay (foto in basso), che si è imposta per 4-0 su Smash Padel Pesaro. Nei doppi maschili sono arrivate due vittorie per Massimo Gatti - Filippo Ferri (6-0 6-4) e Marco Berardi – Cristian Monaldi (6-1 6-4); nel doppio femminile successo per Chiara Gatti e Samanta Giardi (6-1 6-2). Infine, nel doppio misto, Mattia Curzi e Giulia Bacciocchi si sono imposti per 6-1 6-2.