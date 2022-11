Panathlon Club San Marino: Complimenti a Stella Paoletti

Il Panathlon Club San Marino desidera complimentarsi vivamente con l’atleta STELLA PAOLETTI per la straordinaria conquista del titolo di Campione del Mondo di Bocce specialità raffa, primo titolo assoluto mondiale per l’attivissima Federazione Sammarinese Bocce. Il titolo conquistato a Mersin [Turchia], assieme al bronzo di Enrico Dall’Olmo, è il meritato riconoscimento di anni di impegno, passione, competenza e serietà. I panathleti sammarinesi vogliono pensare che la recente presenza degli atleti delle Bocce alla loro Conviviale sia stato di buon auspicio e viatico per un trionfo storico per lo Sport sammarinese.

Comunicato stampa

