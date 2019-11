Per i giocatori della San Marino tennis Academy due giorni di valutazioni biomeccaniche applicate al tennis con Gennaro Volturo, uno dei massimi esperti de settore

E’ sempre molto intensa e soprattutto improntata alla più alta qualità l’attività della San Marino Tennis Academy Giorgio Galimberti, anche quando non è direttamente legata ad impegni agonistici. Nel fine settimana gli impianti sportivi di Montecchio sono stati teatro di un importante momento formativo. Si è svolta infatti una due giorni di valutazioni biomeccaniche applicate al tennis a cura di un grande esperto nazionale del settore, Gennaro Volturo, ex docente dell’Istituto Nazionale di Formazione “Roberto Lombardi”. Tutti i giovani atleti della San Marino Tennis Academy Giorgio Galimberti presenti sul Titano hanno partecipato alle due giornate di approfondimento scientifico applicato al tennis al più alto livello, un lavoro di grande qualità condotto da un professionista di assoluta eccellenza, in grado di fornire consigli e indicazioni fondamentali per affrontare il periodo di preparazione invernale con riferimenti oggettivi che possono permettere di far crescere i giocatori dal punto di vista tecnico.