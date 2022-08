Premi fair play giornata mondiale fair play 2022

Siamo ormai vicini all’atteso evento della “ 5 Giornata Mondiale Fair Play “ programmata per Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle; il ricco programma prevede la Cerimonia di premiazione dei Premi Fair Play delle diverse Categorie previste e che rappresentano l’apice della Giornata FP. Saranno conferiti i prestigiosi Premi, con gli auspici delle Organizzazioni Internazionali European Fair Play Movement (EFPM), International Fair Play Committee (CIFP), a coloro che si sono distinti con merito nello sport per comportamenti corretti e lineari ispirati ai sani principi e valori del Fair Play: “ Se vinci o se perdi non importa. Tu gioca sempre pulito e leale.

PREMIO FAIR PLAY AL GESTO - EINAR LUSETTI (Montecchio Calcio) - LORENZO SABATINI (Virtus Pennarossa) - EDOARDO GOBBI (Folgore Cosmos) - MICHELE MONTI (Folgore Cosmos) - DIEGO PRENDI (Juvenes Dogana) - HAZEM ZAOUALI (Juvenes Dogana) - SAMUEL MATTEI (Juvenes Dogana) - NICOLO’ CARRATELLO (Calcio Leini) - EDOARDO FERRARI (Yama Arashi) - JACOPO FRISONI (Bocce)

PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA - ALEX DE ANGELIS (Motociclismo)

PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE - VICTOR SAN MARINO CALCIO - ASSOCIATION FAIR PLAY RELIZANE ALGERIE

MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY - SIMONE D’AVOLIO (Lesna Gold) - CRISTIANA DI PIETRANTONIO (Atletica Golden Club Rimini)

DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY - MARIA TERESA GIARDI (Gruppo Podistico Atletico San Marino) - MARINO BARTOLINI (Tiro con l’Arco istintivo) - CLAUDIA VANNUCCI (Gruppo Podistico Atletico San Marino) - MONIA FRISTAD (Gruppo Podistico Atletico San Marino) - LUCA MICHELOTTI (Juvenes Dogana) - SPECIAL OLYMPICS SAN MARINO

PREMIO DONNA FAIR PLAY SOROPTIMIST SINGLE CLUB SAN MARINO Cristiana Di Pietrantonio, Maria Teresa Giardi, Claudia Vannucci, Monia Fristad

PREMIO GIOVANI SAN MARINO RTV e LA SERENISSIMA Einar Lusetti, Lorenzo Sabatini, Edoardo Gobbi, Michele Monti, Diego Prendi, Hazem Zaouli, Samuel Mattei, Nicolò Carratello, Simone D’Avolio, Luca Michelotti, Edoardo Ferrari.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP