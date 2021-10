Rimini ospita il Campionato Italiano Assoluto per Club

o Yacht Club Rimini da oggi fino al 24 ottobre ospita i club velici della Lega Italiana Vela che si contendono il titolo italiano assoluto. Sono dodici le squadre che hanno conquistato l'accesso alla finale in programma dal 22 al 24 ottobre. Fra questi, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare, di rientro da Porto Cervo dove ha disputato la finale della Sailing Champions League con i migliori club a livello europeo. Il Circolo Canottieri Garda Salò, il Circolo Canottieri Aniene, vincitore lo scorso mese di luglio della tappa di qualificazione che si è disputata a Santa Marinella, il Circolo Velico Ravennate, il Circolo della Vela Bari, la Compagnia della Vela di Venezia, il Club Velico Crotone e il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Non mancherà l'equipaggio dello Yacht Club Rimini e il Circolo Velico Riminese. I ragazzi dello Yacht Club San Marino, sebbene non potranno puntare al titolo, avranno modo di fare esperienza e confrontarsi con i migliori equipaggi italiani. Ammesse alla finale anche il team rosa del Circolo Canottieri Aniene guidato dalla campionessa europea J70 Claudia Rossi. “Siamo ancora una volta molto orgogliosi di ospitare un altro importante appuntamento nazionale – ha dichiarato Pietro Baronio, presidente dello Yacht Club Rimini – Prosegue il nostro impegno ad ospitare a Rimini alcuni degli eventi di livello nazionale organizzati dalla LIV (Lega Italiana Vela) che vedono la partecipazione di centinaia di velisti. Rimini sta tornando ad essere una tappa fondamentale nel circuito degli appassionati a questo sport”.