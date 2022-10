San Marino tra i 110 paesi al congresso AIPS di Roma dal 3 al 6 ottobre

Anche l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva partecipa all’84° Congresso Internazionale della stampa sportiva di Roma. 970 giorni dopo l’ultima edizione svolta a Budapest nel 2020 il presidente Elia Gorini e il delegato Matteo Pascucci sono i rappresentanti l’ASSS per partecipare al congresso, in programma presso il TH Roma - Carpegna Palace Hotel. Sono previsti oltre 250 giornalisti in rappresentanza di 110 Paesi. Un appuntamento importante per l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, che torna dopo oltre due anni, visto il rinvio dell’edizione 2021 a causa del Covid. L’84° Congresso di AIPS sarà aperto da una sessione speciale intitolata ‘AIPS incontra Aleksander Čeferin’, il presidente della UEFA sarà intervistato da Gianni Merlo, presidente AIPS. Tra gli argomenti al centro del Congresso temi come: ‘Futuro del giornalismo sportivo nell’era dei robot’ e quello sulla disparità di genere nella copertura degli eventi sportivi. Particolare attenzione sarà rivolta ai prossimi eventi internazionali come i Mondiali di Calcio in Qatar, le Olimpiadi di Parigi 2024, i Giochi Mondiali Special Olympics. Inoltre, sono in programma le elezioni per eleggere il Comitato Esecutivo AIPS e AIPS Europa. Gianni Merlo, candidato unico, si appresta a essere rieletto per il quinto mandato consecutivo al vertice dell’AIPS, un’associazione nata nel 1924 durante i Giochi Olimpici di Parigi e che oggi conta 160 paesi affiliati e 9.300 giornalisti sportivi tesserati. Il Congresso dell’AIPS rappresenta un particolare momento d’incontro anche per i giornalisti dei Piccoli Stati, per sviluppare il progetto legato ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che prevede assistenza e sostegno ai giornalisti sportivi in occasioni delle piccole Olimpiadi. Sarà l’occasione per i colleghi di Malta per illustrare la prossima edizione che si terrà nel 2023. “È sempre un onore per la nostra associazione - ha dichiarato il presidente Elia Gorini - poter rappresentare San Marino in un contesto internazionale come quello dell’Associazione Stampa Sportiva Internazionale, quest’anno ancor di più visto il rinvio della scorsa edizione. La nostra presenza conferma la volontà dell’ASSS di partecipare attivamente agli appuntamenti dell’AIPS, un ruolo anche di responsabilità alla vigilia delle elezioni per i rinnovi dei direttivi AIPS e AIPS Europa.”

c.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva