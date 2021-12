Serie B/ La Titan Services ospita Civitanova. Serie D femm/ la Beach & Park a Forlimpopoli

La trasferta in casa della capoclassifica Paoloni Macerata non ha portato punti ma ha confermato il buon livello di gioco che sta tenendo in questo periodo la Titan Services San Marino. La partita casalinga contro Civitanova Marche deve confermare questi standard. “Siamo in un momento nel quale perdere anche con squadre forti, dà fastidio. – Analizza Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. – Nei giorni dopo la partita con Macerata, i ragazzi sono stati molto attenti a capire perché si era perso e questo io lo leggo come un sintomo di maturazione. Sanno che possono migliorare tecnicamente e vedo che hanno voglia di fare di più. Adesso ci aspettano 4/5 partite contro squadre di una certa caratura fisica e tecnica. Le dovessimo perdere, dovremmo senz’altro ragionare sulla salvezza. Altrimenti, possiamo sperare in un campionato tranquillo. Civitanova Marche è il primo banco di prova: ha giocatori esperti, in particolare Simone Spescha, il posto 4, con trascorsi in serie A. E difende tantissimo. La loro classifica non è veritiera perché hanno avuto un calendario senz’altro più difficile del nostro. Noi dobbiamo pensare a giocare come nel terzo set contro Macerata, quando abbiamo avuto un atteggiamento davvero positivo”. In infermeria, per ora, il solo Matteo Zonzini. Il resto della squadra è a disposizione.

Classifica. Paoloni Macerata 18, Bontempi Casa Collemarino 18, Montesi Volley Pesaro 17, Titan Services San Marino 12, Ventil System San Giovanni in Marignano 11, Novavolley Loreto 11, Us Volley 79 Civitanova Marche 10, La Nef Osimo 10, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 10, , Volley Potentino Macerata 7, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 8: Titan Services Us Volley 79 Civitanova Marche. Sabato 4 dicembre alle 18.30 a Serravalle.









Serie D femm. Dopo la prima vittoria della stagione, ottenuta sabato scorso nell’incontro casalingo contro il Villa Verucchio, la Beach & Park di coach Wilson Renzi è attesa da una trasferta estremamente complicata in casa del Forlimpopoli, una delle due capoclassifica. “Il Forlimpopoli è una squadra molto quadrata e di sicuro spessore per questa categoria. – Spiega Renzi. – Difende tanto e ricostruisce sempre, fondamentali sui quali noi fatichiamo, per ora. Dovremo anche fare a meno della palleggiatrice Elisa Bernardi e della schiacciatrice Anna Rossi alle prese con problemi fisici. Anche le condizioni di Veronica Renzi, un'altra delle schiacciatrici, sono tutte da valutare. Insomma, saremo contate con soli tre laterali disponibili ma proveremo a fare la nostra partita”.

Classifica. Progetti Volley Forlimpopoli 15, Portuali Ravenna 15, Teodora Ravenna 13, Volley Team San Giuliano 13, Idea Athena Rimini 12, Junior Coriano 12, Libertas Forlì 9, Riccione City Volley 6, Volley Santarcangelo 4, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 8: Progetto Volley Forlimpopoli - Beach & Park San Marino. Venerdì 3 dicembre alle 21.15 a Forlimpopoli.

Ufficio stampa Federvolley San Marino