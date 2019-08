Sul Titano arriva Augusto Conti

Sul Titano c’è un arrivo speciale, un’addizione di grandissima qualità allo staff tecnico delle nostre squadre giovanili. Dalla stagione 2019/2020 ecco infatti che tra i coach ci sarà anche Augusto Conti, allenatore dall’ottimo curriculum che, oltre a lavorare bene coi “senior”, lo ha sempre fatto anche con gli “under”. Giocatore professionista per 10 anni, fino a misurarsi anche in Eurolega, Augusto Conti è poi diventato allenatore. Ha lavorato tra Ferrara, Forlì e Bologna con squadre senior di Serie B e C, allenando spesso e volentieri nei settori giovanili delle stesse società. Ciao Augusto e benvenuto a San Marino. Com’è stato l’approccio con la nostra realtà? “Conosco Massimo Padovano da più di 30 anni, abbiamo giocato insieme e poi allenato insieme. Quando mi ha prospettato l’idea di lavorare a San Marino sono stato subito interessato: stimo Massimo oltre ogni limite e qui sono sicuro di poter lavorare bene. Ho visto una bella realtà, per squadre e prospettive Nazionali, e penso proprio che ci sia la possibilità di far bene” Augusto Conti allenerà le squadre Under 13 e Under 18, in attesa poi della prossima estate delle Nazionali, quella del 2020, dove sicuramente potrà essere un elemento di assoluto rilievo. Augusto, come ti descriveresti da allenatore? “Mi riconoscono la capacità di lavorare coi giovani, sono un amante della pallacanestro e uno studioso del gioco. Lavoro perché i giocatori si divertano nel sacrificio. Giocatori migliori portano a squadre migliori e di conseguenza anche a più vittorie e punti in classifica. Sono convinto di poter lavorare bene a San Marino” La Federazione Sammarinese Pallacanestro dà il benvenuto ad Augusto Conti e non vede l’ora di cominciare la stagione in palestra!