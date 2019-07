Tiss'You Care Clinic partner della Bobo Summer Cup!

Tiss’You Care Clinic e Bobo Vieri insieme per l’appuntamento più divertente dell’estate La clinica sammarinese, centro d’eccellenza in Italia per la cura di sportivi professionisti e amatori, ha stretto un accordo di partnership con Christian Vieri per la Bobo Summer Cup, il torneo di foot volley benefico organizzato dal “bomber” in tre delle più celebri località di vacanza in Italia: Jesolo, Riccione e San Benedetto del Tronto. Christian Vieri e gli altri personaggi del mondo dello spettacolo che prenderanno parte al torneo, si avvarranno dell’esperienza nel mondo della medicina per gli sportivi di Tiss’You Care Clinic che fornirà assistenza medica e fisioterapica in tutte e tre le tappe del tour della Bobo Summer Cup. Contemporaneamente Tiss’You Care Clinic promuoverà i propri servizi che vanno dalle valutazioni al miglioramento della performance, dal trattamento conservativo a quello chirurgico di problematiche articolari e muscolari con innovative metodiche di medicina rigenerativa, tra le migliaia di appassionati che raggiungeranno le spiagge dell’evento, attraverso l'utile e divertente game-test TRY THE LIMITLESS che metterà in palio servizi dei quali usufruire presso la struttura della Repubblica di San Marino e integratori utili per la cura e la prevenzione dei traumi sportivi. Il primo appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 luglio a Jesolo, il week end successivo tappa “di casa” a Riccione mentre dal 26 al 28 le sfide sulla sabbia della Bobo Summer Cup si sposteranno a San Benedetto del Tronto. Le competizioni, a cui possono partecipare tutti gli appassionati di foot volley si chiuderanno con lo show serale di “Bobo & friends” e saranno precedute, al venerdì, da una cena benefica che conferma come non si tratti unicamente di un evento spettacolare ma anche e soprattutto di una grande raccolta fondi per la Heal Onlus per la ricerca nella neuro-oncologia pediatrica. Hanno confermato la loro presenza alla Bobo Summer Cup 2019 numerosi calciatori ed ex calciatori, giornalisti, personaggi dello spettacolo ed influencers.