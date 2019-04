Weekend a tutto gas per il Motoclub Titano

Quello appena passato è stato un weekend molto interessante per i piloti del Motoclub Titano, impegnati sui campi di gara dei prestigiosi trofei monomarca Husqvarna e Ktm. Il Trofeo Husqvarna enduro, organizzato dal Mc Valle Staffora a Rivezzano Terme (PV) ha fatto registrare un numero record di partecipanti già nella prima prova, ed i nostri portacolori non si sono certo fatti spaventare dai numeri e dal terreno difficile. Davvero bravo il pilota Lorenzo Fabbri in classe 125 2t che sempre più a suo agio con la piccola cilindrata, ha ceduto il podio solo all’ultima speciale. In classe 250 2t ha ben terminato la gara l’esperto Muccioli Fabrizio, mentre hanno esordito positivamente seppure con condizioni meteo non facili i Titani Zanotti Ivan in classe Over 45 e Lanci Stefano in classe Revival. Passando al Trofeo Ktm dispotatosi a Manzano (UD) ottimo risultato per il pilota bianco azzurro Filippo Magnani che ha decisamente ben figurato giungendo secondo al traguardo e dando luogo ad una feroce contesa per la prima posizione durante tutta la gara in classe 250 4t . Mentre il Trofeo Ktm enduro proseguirà da Anghiari a maggio, il trofeo Husqvarna continuerà a giugno da Savona cui farà seguito l’attesissima terza gara del Campionato nella Repubblica di San Marino il 14 Luglio. La manifestazione agonistica sammarinese sarà organizzata dal Motoclub Titano e, visti i numeri di piloti presenti alla prima prova del campionato, si attende sul Titano un’altrettanta folta partecipazione di piloti.