20 anni fa il mondiale 250 di Manuel Poggiali

Il due novembre resta e resterà una data storica per lo sport sammarinese. Nell'ultimo GP della stagione 2003, Manuel Poggiali taglia il traguardo di Valencia in terza posizione conquistando il titolo mondiale della classe 250. Il pilota sammarinese va oltre l'impossibile, superando anche un grande come Valentino Rossi: vincere un titolo mondiale al debutto nella nuova categoria.

Manuel Poggiali porta San Marino sul gradino più alto del podio al termine di una stagione indimenticabile. Un anno importante, che permette al sammarinese di riprendersi quello che l'anno precedente era sfumato in 125. Dopo il titolo 2001 con la Gilera, ecco il mondiale 250 con l'Aprilia. Una cavalcata iniziata dai test pre-stagione, su una nuova moto, con la determinazione di chi sa di poter dire ancora la sua sulle due ruote. Dal GP del Giappone, con una vittoria epica, arrivata partendo dalla 23' posizione, passando per Sud Africa, Mugello e Brasile.

L'inno di San Marino risuona davanti a tutti per ben quattro volte, con Manuel Poggiali che sale altre sei volte sul podio. Fino al terzo posto di Valencia che consegna al sammarinese il secondo mondiale della carriera. A 20 anni Manuel Poggiali conquista il suo secondo mondiale in tre anni. Il pilota sammarinese incide il suo nome nella storia del motomondiale. 20 anni dopo, quel GP di Valencia resta ancora una gara da ricordare. San Marino nella storia delle due ruote grazie a Manuel Poggiali.