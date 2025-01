Africa Eco Race tappa 5: Cerutti torna leader nelle moto

L'Africa Eco Race si conferma gara avvincente anche dopo la quinta tappa. Altro cambio in vetta alla classifica delle moto con Jacopo Cerutti che si prende il primo posto dopo la quinta frazione di oltre 630 km con 435 di speciale da Laayoune a Dakhla. Il pilota della Yamaha è autore di una grande gara segnata anche da problemi tecnici all'impianto di navigazione poco dopo la partenza. Senza navigatore è riuscito comunque a raggiungere il traguardo e recuperare, per quanto possibile, il tempo perso nel tentativo di trovare la strada giusta. Nonostante il ritardo, il pilota della Yamaha è arrivato in 35' posizione a 48' minuti dal vincitore di tappa, il belga Nicolas Charlier. Secondo di giornata Francesco Montanari, poi Massimiliano Guerrini. In classifica generale il vero capolavoro di Cerutti che, grazie al vantaggio delle prove precedenti, è riuscito a contenere e riprendersi la prima posizione con 1 minuto e 30 secondi su Alessandro Botturi, che al traguardo di tappa ha chiuso in 37' posizione. Nella classifica generale guida Cerutti su Botturi, mentre Montanari è terzo con oltre 1 ora e 20 di ritardo dalla vetta.

Tra le auto è lotta tra il ceco Ourednicek e il francese Fretin. Il pilota della Toyota si è aggiudicato la quinta tappa proprio davanti a quello del Century CR6. Il transalpino mantiene però la leadership con 41 minuti di vantaggio. Dopo la giornata di riposo l'Africa Eco Race tornerà con la sesta tappa che dal Marocco porterà in Mauritania i piloti dopo 700 km.