Africa Eco Race tappa 6: Botturi nuovo leader, Cerutti fermato da una gomma

L'arrivo in Mauritania della Africa Eco Race ha messo a dura prova Jacopo Cerutti il leader della classifica delle moto è stato tradito da una gomma nel corso della sesta prova speciale che dal Marocco ha portato la carovana in Mauritania. Il pilota dell'Aprilia è riuscito quasi per miracolo a raggiungere il traguardo sul cerchio, accusando un ritardo di 17' minuti sul vincitore Alessandro Botturi. È cambiata così anche la classifica delle due ruote con il pilota della Yamaha al comando con oltre 15 minuti di vantaggio. Esce dal top 3, Francesco Montanari scivolato in quinta posizione.

Nella auto Benoit Fretin resta al comando e consolida la prima posizione dopo il successo nella sesta tappa. Il francese è al comando davanti all'olandese Van Den Broek.