CIAR, Rally del Ciocco: dominio di Crugnola

Il Campionato Italiano Assoluto, al momento, è un'esclusiva di Andrea Crugnola. Dopo gli ultimi due scudetti consecutivi, il campione in carica è ripartito nel 2024 come meglio non avrebbe potuto: terzo successo in fila al Rally del Ciocco, round d'apertura. In un rally da quasi 110 equipaggi, il migliore è stato il varesino della Citroen che ha letteralmente dominato. Nove prove speciali vinte sulle 11 affrontate tra gli asfalti toscani e una stagione che parte nel migliore dei modi. Ad impensierire Crugnola ci ha pensato il vero rivale degli ultimi anni, quel Giandomenico Basso all'esordio con la Toyota Yaris Rally2. Alla fine per il trevigiano è arrivato un secondo posto che dà fiducia, a poco più di 25 secondi di ritardo. Sul gradino più basso Simone Campedelli, tornato nel tricolore dopo i due trionfi nell'Asfalto e la partecipazione all'Europeo. Il romagnolo ha anche completato un podio con 3 case diverse: Citroen, Toyota e appunto la Skoda Fabia dello stesso Campedelli. Tentativo di rimonta nel finale su Basso, non riuscito per 2.7 secondi appena.

Gran rientro nell'Assoluto anche per Andrea Nucita, l'unico capace di conquistare le due speciali non vinte da Crugnola. Per il siciliano, al volante della Hyundai i20, quarto posto assoluto anche grazie alla foratura dello sloveno Bostjan Avbelj che ha terminato addirittura 19° con l'altra Skoda. Fallito l'obiettivo top ten per Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. L'equipaggio è stato costretto al ritiro nella giornata di sabato. Prossimo appuntamento con l'Italiano ad aprile: il 12-13 si corre il Rally Regione Piemonte.