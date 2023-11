Coppa Italia ACI Sport: Testa trionfa al Rally del Lazio

Un duello appassionante, risolto per poco meno di due secondi in favore di Giuseppe Testa. Va al molisano il Rally del Lazio, valido come Finale Nazionale della Coppa Italia ACI Sport. Una vittoria importante per l'alfiere Skoda che è riuscito a conquistare il Trofeo più ambito tra i piloti non professionisti. Sono stati ben 155 gli iscritti a una gara giunta alla sua terza edizione e che ha visto impegnati i migliori durante la stagione rallistica. Due, in particolare, si sono dati battaglia sugli asfalti del basso Lazio: lo stesso Testa e un altro Giuseppe – Dipalma – sempre al volante di una Skoda. Due talenti della stessa generazione che si sono ritrovati in questo "testa a testa" appassionate e deciso solamente all'ultima prova speciale, la “Terelle” vinta da Dipalma che però è riuscito solo a dimezzare il suo distacco. Il successo è quindi andato a Testa che si è imposto in 4 degli 8 stage in programma. Dopo aver preso la testa della generale nella mattinata del sabato, il pilota navigato da Gino Abatecola non l'ha più lasciata fino al traguardo di Cassino.

A completare il podio un'altra Skoda: quella del trevigiano Marco Signor che lo scorso anno aveva trionfato proprio al Rally del Lazio. Non è bastato il miglior tempo in una delle due prove speciali serali: Signor è stato costretto a cedere il testimone a Testa. Quarta posizione per la Hyundai i20 di Filippo Bravi, ottenuta dopo una bella rimonta da parte del pilota friulano. Festeggia anche Samanta Grossi, sedicesima assoluta al traguardo: la navigatrice, portacolori della Scuderia San Marino, ha conquistato la vittoria della classe Rally4 assieme al modenese Lorenzo Grani su Peugeot 208. Infine, la Lombardia si è portata a casa per il secondo anno consecutivo la Coppa delle Regioni davanti al Friuli Venezia-Giulia e alla Sicilia.

Nel servizio le parole di Giuseppe Testa, vincitore Rally del Lazio