Dai podi di Carattoni-Cervenini e Cheli a un weekend ricco di gare per la Scuderia San Marino

Notizia di Sport

Dopo i successi su pista di inizio giugno, per la Scuderia San Marino arriva un altro ottimo risultato anche dal Campionato Italiano Trial, grazie a Lorenzo Cervenini e Davide Carattoni che al 5° Trofeo 4x4 Romagna Team ottengono la vittoria al fotofinish.

I giovani kartisti della società sammarinese sono stati protagonisti a nell’Easykart e nella Coppa Italia di Zona 3. Nel Trofeo Easykart, classe 100, Lorenzo Cheli chiude al terzo posto, mentre nella classe 60 sfortunato Lorenzo Leardini che non riesce a raggiungere il traguardo. Weekend complicato anche per Nicolas Tagliaferri, che al Kartodromo di Val Vibrata taglia conclude in quattordicesima posizione.

Per la Scuderia dai colori biancazzurri gli eventi proseguono senza sosta, infatti nel fine settimana del 15 e 16 giugno i piloti tesserati dalla squadra sammarinese saranno impegnati nel rally e su pista con velocità e kart. In Trentino si svolge il Rally San Martino di Castrozza: Daiana Darderi affiancherà Maurizio Pioner; nella stessa manifestazione, valevole per il CRZ 4, la navigatrice Samanta Grossi sarà alle note di Lorenzo Grani.

Al Rally del Regello, Mirco Gabrielli navigato da Tiberio Bettini. Su pista, spazio al campionato MINI Challenge che fa tappa a Vallelunga e vedrà impegnati Giacomo Marchioro e Alessandro Bagnasco. Luciano e Donovan Privitelio, invece, saranno presenti sullo storico circuito di Le Mans per il Lamborghini Super Trofeo. Infine, il quarto round del Rotax Max Challenge dei kart giunge sul tracciato di Franciacorta, dove sarà presente Alessandro Pedini Amati.