Dakar: il prologo è di Ekstrom e Price

La Dakar 2023 è l'inizio di una nuova era per il rally raid più affascinante e conosciuto al mondo. Oltre il 70% del percorso sarà inedito, più lungo e più difficile del solito. 14 le tappe in programma con un solo giorno di riposo. Per il quarto anno consecutivo la Dakar si correrà in Arabia Saudita: partenza fissata dal Campo Mare allestito nei pressi di Yanbu, in riva al Mar Rosso, gran chiusura il 15 gennaio a Dammam nel Golfo Persico. E sempre dal Campo Mare i 564 equipaggi hanno avuto un primo assaggio con il prologo da 13km cronometrati.

Il primo leader delle auto è Mattias Ekstrom che ha subito piazzato l'Audi – completamente elettrica – davanti a tutti. E in particolar modo davanti a uno dei grandi favoriti della corsa: Sebastian Loeb, staccato di un solo secondo. In terza posizione l'altra Audi di Peterhansel con il campione in carica Al-Attiyah quarto e Carlos Sainz solo sesto. Tra le moto la prima zampata è del veterano australiano Toby Price. Anche in questo caso un solo secondo di distanza tra il pilota KTM e il connazionale Sanders, in sella ad una GASGAS. Terzo posto ex aequo per la sorprendente Hero di Branch e la Honda di Barreda. Prologo utile anche in vista della prima tappa da 368 chilometri di prova speciale: i primi 10 equipaggi nelle varie categorie – tra cui auto, quad e camion – e i primi 15 nelle moto potranno scegliere la loro posizione di partenza preferita. Da domani si inizia quindi a far sul serio, il 2023 si aprirà con lo spettacolo della Dakar.