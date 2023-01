Dakar, tappa 6: Al-Attiyah vince e crollano le Audi, ok Luciano Benavides nelle moto

La sesta tappa della Dakar rischia già di essere lo spartiacque dell'edizione 2023. Merito di un Nasser Al-Attiyah che, dopo le primissime difficoltà, sta letteralmente dominando il rally raid più affascinante al mondo. Il principe qatariota infila il terzo successo di tappa consecutivo, l'ultimo sono i 358km tra sabbia, dune e asfalto da Ha'il a Riyadh. 3'30'' di vantaggio su Sebastien Loeb che si è ripreso dopo lo spaventoso botto nella giornata di ieri. Al-Attiyah – già campione in carica – è vicinissimo al bis, anche per colpa di un Audi che è partita alla grande e poi si è sciolta nel deserto dell'Arabia Saudita. Crollo totale e verticale nella sesta tappa: “Mr.Dakar” Stephane Peterhansel è stato costretto al ritiro dopo un incidente al chilometro 212. Un duro colpo per il francese che era riuscito a risalire fino alla seconda posizione nella generale. Peggio è andata al suo copilota, Boulanger, trasportato in elisoccorso all'ospedale per forti dolori alla schiena. Non si è ritirato ma le speranze di successo sono pari a 0 anche per Carlos Sainz e l'altra Audi: altro incidente, questa volta senza conseguenze ai piloti, ma lo spagnolo è rimasto fermo diverse ore in attesa di poter riparare il mezzo fortemente danneggiato. E così Al-Attiyah ha la strada spianata verso la vittoria finale: oltre un'ora di vantaggio sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra in Toyota Henk Lategan.

Molto più aperto, invece, il discorso nelle moto dove Skyler Howes – secondo di tappa – ha allungato in vetta alla generale. Ora il pilota statunitense ha 3'31'' di vantaggio sulla KTM di Toby Price e 7'01'' su Kevin Benavides. All'altro Benavides – Luciano – è andato invece il successo odierno. Gran prestazione per l'alfiere Husqvarna, settimo vincitore differente in altrettanti giorni di gara, prologo compreso.