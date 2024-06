Europeo di Enduro: si corre sabato e domenica a San Marino

Nel servizio l'intervista a Paolo Michelotti, presidente FSM

Sono già arrivati in tantissimi al Crossodromo della Baldasserona per la terza e quarta prova del Campionato Europeo di Enduro in programma sabato e domenica nella Repubblica di San Marino. Al via oltre 150 piloti, con tutti i principali protagonisti della specialità, compreso il pluricampione del mondo Andrea Verona che ha scelto di vivere e risiedere proprio sul Titano. Particolarmente affascinante il percorso di gara, suddiviso in tre prove speciali altamente spettacolari.

