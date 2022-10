F1: a Singapore vince Perez, ma è sotto investigazione

Sergio Perez su Red Bull ha vinto il gran premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula 1. Alle spalle del messicano le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il leader del mondiale Max Verstappen ha chiuso la sua gara al settimo posto. Perez è però sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car. La FIA ha rimandato la decisione a dopo la bandiera a scacchi. Se il messicano dovesse subire una penalizzazione in secondi potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo.