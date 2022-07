Con uno straordinario ultimo giro, Carlos Sainz ottiene la sua prima pole position in Formula 1 e lo fa con la Ferrari sul circuito inglese di Silverstone. Sotto una pioggia torrenziale lo spagnolo chiude in 1:40.983, 72 millesimi meglio dell'attuale leader del mondiale e pilota Red Bull Max Verstappen. Terza posizione per l'altra Rossa di Charles Leclerc, a poco più di 3 decimi dal compagno di squadra. Domani la gara con il via alle ore 16.