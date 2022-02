FAMS: Sette appuntamenti compongono il calendario del 2022

Rally di San Marino: nel 2022 edizione numero cinquanta. E’ un traguardo importante quello che taglia quest’anno il rally di San Marino, un cammino iniziato nel lontano 1970. Pochi rally possono vantare una storia così lunga e gloriosa. Che verrà degnamente celebrata, l’8 e 9 luglio prossimi, in occasione dello svolgimento del rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra, per il campionato Italiano Rally Terra Storico e per la Coppa Rally di Zona, con l’organizzazione della FAMS.

Organizza tre gare, tutti appuntamenti sempre molto attesi, la scuderia San Marino, che aprirà la stagione, il 26 e 27 marzo prossimi, con il 49° Circuito Rally San Marino, evento, anche questo, di lunga tradizione. Sarà poi la volta del 21° rally Bianco Azzurro, a calendario l’11 e 12 giugno ed infine, a chiudere la stagione, il 29 e 30 ottobre, la 2^ Ronde Halloween, che viene riproposta, visto il successo della edizione del debutto.

Il San Marino Revival, gara di regolarità per auto storiche, si avvicina alle trenta edizioni, che festeggerà il prossimo anno, e in tanti attendono con entusiasmo questo appuntamento, valevole per il Campionato Italiano e a calendario il 23 e 24 aprile, con l’organizzazione della SMRO, E’ un evento di caratura internazionale e di risonanza mondiale Rallylegend, che dal 14 al 16 ottobre spegne le prime venti candeline, che verranno ovviamente celebrate in modo importante. Un rally per auto storiche, aperto però anche ad “incursioni” delle regine del Mondiale Rally ma anche occasione unica per avvicinare tanti campioni di tutte le epoche.